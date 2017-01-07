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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa-İzmir karayolunun ulaşıma kapanması

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:52
Bursa-İzmir karayolunun ulaşıma kapanması

BURSA (AA) - Yoğun kar yağışı ve araçların kayması nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-İzmir karayolunda, yakıtı biten araçlar için bidonlarla yakıt dağıtılıyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolunun her iki yönde de kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolunda araçların bekleyişi sürüyor. İzmir yönüne gidecek araçlar, 32. kilometredeki Karacaoba mevkisinden Bursa'ya döndürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini ve bunun yanı sıra yolda kalan vatandaşlara her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Büyükşehir ekiplerinin karla mücadelede aralıksız çalıştığını ifade eden Altepe, "Ekiplerimiz, İzmir yolunda yolda kalan ve akaryakıtı biten araçlara ve ayrıca 153'ü arayanlara yakıt götürüyor." dedi.

Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak ekip, ekipman ve araçları bölgeye gönderdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yolda bekleyen vatandaşlarımıza yaklaşık 5 bin kumanya dağıttık. Kumanya desteğimiz daha da artacak. Saatlerdir bekleyen vatandaşlarımızın yakıtlarının bitmesi durumu da var, bundan dolayı yine daire başkanlıklarımız harekete geçti. Bölgeye yakıt da ulaştırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne hem ekip ekipman hem de malzeme anlamında her türlü destekle yardımcı oluyoruz."

Karayolu açılıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Altepe, sevkiyatı destekleyecek lojistik desteği takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan mahsur kalan araçlardaki sürücülerle vatandaşlara yiyecek paketlerinin dağıtımı, AKUT, AFAD, NAK, Türk Kızılayı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ATV araçlarıyla yapılıyor.

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