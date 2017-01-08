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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da cinayet: 1 ölü

08 Ocak 2017 Pazar, 00:14

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamyolu Mahallesi'nde alkollü oldukları öne sürülen M.K, babası M.K. ve amcası F.K, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuları H.S'nin evinin önüne gitti.

H.S. ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 18 yaşındaki M.K, üzerinde taşıdığı bıçakla H.S'ye saldırdı.

Çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan H.S, yaralanırken zanlılar, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri H.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı, H.S'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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