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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da silahlı soygun

08 Ocak 2017 Pazar, 01:16

ANTALYA (AA) - Antalya'da, bir akaryakıt istasyonunun ofisine pompalı tüfekle ateş eden 4 kişi, yaklaşık 3 bin lirayı gasbederek kaçtı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna iki motosikletle gelen kasklı 4 kişi, kapalı olan marketin açılmasını istedi.

Akaryakıt istasyonunun ofis bölümüne giren kişiler, pompalı tüfekle rastgele ateş etti. İş yerinde bulunan 4 kişiyi etkisiz hale getiren şüpheliler, yaklaşık 3 bin lirayı gasbederek motosikletlerle kaçtı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, Aksu ilçesi yönüne kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yol güzergahında kovalamaca sırasında polise ateş eden şüphelilere, ekipler de karşılık verdi.

Zanlıların yaralanmış olabileceği ihtimali üzerine kent merkezi ve yakın ilçelerdeki eczane, sağlık kuruluşu ve hastanelerde önlem alındı.

Öte yandan, soygun sırasında iş yerinde bulunan Mehmet K, yaptığı açıklamada, kasklı 4 kişinin marketin önüne gelerek, motosikletlerini park ettiğini söyledi.

Şahısların marketin açılmasını istediğini anlatan Mehmet K, şöyle konuştu:

"Ofiste beş kişiydik. Arkadaşlarımızdan biri marketin kapalı olduğunu söyledi, sonra 'kaçın' diye koşarak geri döndü. İçeriye elinde pompalıyla birisi girdi, rastgele ateş etti. Para istedi, sonra havaya ateş etti. Pompacı arkadaşın biri arka kapıdan kaçtı. Diğeri üzerindeki 3 bin lira civarındaki parayı bıraktı. Daha fazlasını istediler. Pompalı tüfeğin şarjörü bittikten sonra tekli silahla ateş etmeye başladılar. Sonra para bulamayınca çıkıp uzaklaştılar."

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