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Sürmene'de orman yangını

08 Ocak 2017 Pazar, 02:25
Sürmene'de orman yangını

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde orman yangını çıktı.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle Çamburnu mevkisinde orman yangını çıktığını söyledi.

Yangının çıktığı alanın sarp bir arazi yapısına sahip olduğunu ifade eden Üstün, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale ediliyor" dedi.

Üstün, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

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