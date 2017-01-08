Adana'da kumar operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren lokalde kumar oynadıkları belirlenen 169 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde faaliyet gösteren, daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen "Mithatpaşa Mahallesi Esnafları Sporcu Sevenler ve İletişim Derneği" lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı.

Emniyet ekipleri yaptıkları incelemede lokalde kumar oynattığı belirlenen 4 kişi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve daha önceden mühürlü olan salonu izinsiz açmak suçlarından işlem başlattı.

Lokalda kumar oynadığı belirlenen 169 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı.

Lokal ekiplerce mühürlendi.