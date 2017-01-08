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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da sarsıntı oluşan apartman boşaltıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 02:48

KONYA (AA) - Konya'da 4 katlı bir apartman, sarsıntı yaşandığı ihbarı üzerine boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu İlçesi Kılıçarslan Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar, binanın sarsıldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, apartmanda bulunanları tahliye etti. Bu sırada vatandaşlardan bazıları araçlarının içinde bekledi.

Yapılan ilk incelemede sarsıntının nedeni tespit edilemedi. Ekipler ayrıntılı incelemenin sabah yapılmasına karar vererek apartmanda yaşayanların içeriye alınmasına izin vermedi.

Polis ekipleri, apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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