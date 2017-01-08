08 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 8 Ocak 2017

08 Ocak 2017 Pazar, 09:00


Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Anma Yürüyüşü ve Şehitleri Anma programına katılacak.

(Kars/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkez ve köy muhtarları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Bayburt/09.30/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, Mardan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece, Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe, Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/18.00/20.30/Uşak/16.00) (Fotoğraflı)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftaya, Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Girne Üniversitesi-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Samsun/14.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki devre arası kamp çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


ÖZEL HABER

1- Girişimciye "dört koldan" destek geliyor

- Başbakan Yardımcısı Şimşek:

- "Türkiye'deki girişimcilerin finansman sorununu çözmek ve gençleri de girişimciliğe teşvik etmek amacıyla 2017'de 2,5-3 milyar liralık yeni finansman kaynağı yaratacağız"

- "Bu kapsamda BES standart fonlarının asgari yüzde 1 oranında girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmasını zorunlu hale getirdik"

- "Hazinenin üst fonların yanı sıra fonlara da kaynak aktarmasına imkan tanıyacağız"

- "Katılım bankalarını girişimcilere finansman sağlamaya teşvik edeceğiz, Hazineyle ortak bir fon oluşturarak girişimcilere alternatif finansman sağlayacağız"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- Afrika pazarının kapısı Cibuti ile aralanıyor

- Afrika'ya ihracatını son 10 yılda yaklaşık 4 kat artıran Türkiye'ye Cibuti'de tahsis edilen Türk Özel Ekonomi Bölgesi, Afrika pazarının Türk firmalarına açılmasında anahtar rolü üstlenecek

- Ekonomi Bakanı Zeybekci:

- "Özel Ekonomi Bölgesinde 2017 yılı içerisinde Türk firmalarının faaliyete geçmesini hedefliyoruz"

- "Biz Afrika'nın anahtarı noktasında bulunan Cibuti'ye inanıyoruz"

(İbrahim Yılmaz/Ankara)

3- "Mevcut Anayasa yamalı bohçaya döndü"

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan:

- "Herkesin mental olarak yeni Anayasa fikrine açık olması lazım. Mevcut Anayasa, ülkemizi artık ileriye taşıyamıyor ve bugüne kadar birçok maddesi değişti, yamalı bohçaya döndü. Şimdi hepimiz, bu konuyu tartışıp iyisini bulmak zorundayız"

- "Başkanlık sistemi ile ülkemizdeki karar alma mekanizmalarının çok hızlanacağı, eskiden yaşadığımız hükümet kuramama gibi problemlerimizin olmayacağı ve siyasi sistemin ekonomiyi çok daha iyi bir şekilde destekler hale gelebileceği düşüncesi içindeyiz"

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)


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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT UÇAKLAR TARAFINDAN, EL BAB'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 35 HEDEFE DÜZENLENEN HAVA HAREKATI SONUCUNDA, İÇLERİNDE ÜST DÜZEY 3 EMİRİN DE BULUNDUĞU TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ MENSUBU 37 KİŞİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Basketbolda maçın ardından
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BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: &quot;İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.&quot;
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TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISININ ARDINDAN YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİDEN: "İKİ TARAF, ORTAK STRATEJİK VİZYON TEMELİNDE ÇIKARLARI VE SINAMALARI BELİRLEYEREK, BÖLGEDE GÜVENLİĞİN VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK, AYRICA MEZHEBİ VE ETNİK KUTUPLAŞMA DAHİL BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI TEHDİT EDEN TÜM FAKTÖRLERİ BERTARAF ETMEK ÜZERİNDE MUTABIK KALDI."