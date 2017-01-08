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ANKARA (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), muhtelif ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri için ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Söz konusu ihalelere ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TTK Üzülmez ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerinin stok sahalarına gelen ahşap maden direklerin tahliye, tasnif ve i̇stif i̇şleri, müessese hızarlarında i̇malat safhalarından geçirilmeden veya geçirilerek tahkimat malzemelerinin ocak arabalarına veya kamyonlara yüklenmesi ve i̇malat malzemelerinin biçme, boylandırma i̇şleri için açık i̇hale usulü ile i̇hale yapılacak.

Ayrıca, müessese i̇çi taşıma stok sahasından Asma i̇şletmesi kuyu başına malzeme taşıma i̇şi ile hızarlardan çıkacak talaşın satılması i̇şi için de ihaleye gidilecek.

İhaleler, 30 Ocak 2017 tarihinde saat 15.00'te TTK Satınalma Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.



