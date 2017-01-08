08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım Irak'ta

08 Ocak 2017 Pazar, 09:38

BAĞDAT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkmen siyasetçileri kabulünde, Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en başta Türkmenlerin sıkıntı çektiğini, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde, Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesinde Türkmen siyasetçileri kabul etti.

Kabulde, Irak Türkmen coğrafyasının bütün bölge ve kesimlerini temsil eden Türkmen siyasetçilere hitap eden Yıldırım, Telafer'den Mendeli'ye bütün Irak Türkmenlerini kucakladıklarını bildirdi.

Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak'la aramızdaki kardeşlik bağıdır." dedi.

Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en büyük sıkıntıyı çekenlerin başında Türkmenlerin geldiğini belirten Yıldırım, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu 300 bin Iraklıyı Türkiye'de ağırladıklarını ifade etti. Yıldırım, Irak içinde yerlerinden olanlar için kamplar inşa ettiklerini, sayısız yardım konvoyu gönderdiklerini, bundan sonra da başta Irak Türkmenleri olmak üzere, bütün Iraklılara yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkmenler arasındaki birliğin muhafaza edilmesine en çok bu dönemde ihtiyaç duyulduğuna değinen Yıldırım, Türkmenlerin kendi aralarında ve Türkiye ile kavga çıkartmaya çalışanlara göz açtırmayacağından emin olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, Irak'ın terörle mücadelesine, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde katkı sağladıklarına işaret ederek, "DEAŞ belası"ndan kurtarıldıktan sonra Türkmen beldeleri dahil olmak üzere, zarara uğrayan Irak yerleşim birimlerinin yeniden inşası için gerekli her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Toplantıda söz alan Türkmen siyasetçiler, Başbakan Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkmen siyasetçiler kabulde, Yıldırım'ın ifadelerine tamamen katıldıklarını, Türkmenler ve Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın, Irak-Türkiye ilişkileri için de büyük bir değer olduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gazeteci Osman Altınış Mamaklılarla buluştu
YEREL

GAZETECİ OSMAN ALTINIŞ MAMAKLILARLA BULUŞTU
Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI AZALDI
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans
YEREL

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR'DAN KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür
YEREL

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR'A AVRUPA'DAN TEŞEKKÜR
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihale duyurusu
YEREL

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İHALE DUYURUSU
GÜNDEM / 8 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 8 OCAK 2017

Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı açıklaması:
YEREL

TSK'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI AÇIKLAMASI:
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 8 OCAK 2017

Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Bakan Çavuşoğlu, Ortodoksların Noel'ini kutladı
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ORTODOKSLARIN NOEL'İNİ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE TELGRAFI
Osman Bayezid Osmanoğlu'nun vefatı
YEREL

OSMAN BAYEZİD OSMANOĞLU'NUN VEFATI
Sayısal Loto çekildi (2)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (2)
Sayısal Loto çekildi (1)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (1)
Brezilya'daki hapishane isyanı istifa getirdi
YEREL

BREZİLYA'DAKİ HAPİSHANE İSYANI İSTİFA GETİRDİ
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Fildişi Sahili'nde askerler maaş artışı için ayaklandı
YEREL

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE ASKERLER MAAŞ ARTIŞI İÇİN AYAKLANDI