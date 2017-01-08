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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Meteorolojik uyarı

08 Ocak 2017 Pazar, 10:02

MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı, Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun olacak.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın güneydoğudan aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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