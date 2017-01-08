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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Doğu'da soğuk hava

08 Ocak 2017 Pazar, 10:09

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyden hafif, Erzincan çevresinde zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 21, Ağrı'da 14, Iğdır'da 12, Tunceli'de 5 ve Erzurum'da 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Erzincan'da 7, Erzurum ve Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 3, Iğdır'da 5, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 51, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 18, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşların bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile sise karşı dikkatli olmasını istedi.

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