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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

08 Ocak 2017 Pazar, 10:52
Fırat Kalkanı Harekatı

GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz (25) için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan Şehit Açıkgöz'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve diğer ilgililerin katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

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