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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım Irak'ta

08 Ocak 2017 Pazar, 11:36

ERBİL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Başbakanlık Konukevi'ndeki heyetler arası görüşme öncesi, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Basına kapalı devam eden görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmeye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, TİKA Başkanı Serdar Çam ile diğer yetkililer katıldı.

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