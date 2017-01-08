08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri

08 Ocak 2017 Pazar, 11:41
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri

ŞANLIURFA (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa'da, yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında kent merkezinde Türk, Kürt ve Arap kökenli çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve omuzlarındaki ay yıldızlı atkılarıyla Rabia Meydanı'nda bir araya geldi. Aralarında şehit ve gazi yakınlarıyla Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu yüzlerce kişi, tekbirler eşliğinde yaklaşık 500 metrelik yürüyüşün ardından Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne geldi.

Şanlıurfa Vali Vekili Tarık Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiği gruptakiler, zaman zaman "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Açıkgöz burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılan vatandaşlara destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ülkesi için fedakarlık yapan şehitlerin bir asrı aşan süre geçmesine rağmen asla unutulmadığını belirten Açıkgöz, "Sarıkamış'da şehit düşen ecdadımızı anlamak çok önemli. Bu tarihi bilinci başta gençlerimiz olarak tüm milletimize yaşatmak adına, onların bu bilinci hatıralarında taşımaları önemli. Bu bilinç her zaman devam edecek. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağımız altında üzerilerine düşen görevleri yerine getireceğine inancım tamdır." dedi.

Gruptakiler İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duanın ardından dağıldı.


İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfaspor, Bakary Soro ile anlaştı
YEREL

ŞANLIURFASPOR, BAKARY SORO İLE ANLAŞTI
Şanlıurfaspor'da transfer
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER
Suriye sınırında 5 terörist yakalandı
YEREL

SURİYE SINIRINDA 5 TERÖRİST YAKALANDI
Ak Parti il teşkilatı Şanlıurfalılara teşekkür etti
YEREL

AK PARTİ İL TEŞKİLATI ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Vali Tuna Şanlıurfalılara teşekkür etti
YEREL

VALİ TUNA ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Haliliye Belediyesinden ibadethanelerde hummalı temizlik
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN İBADETHANELERDE HUMMALI TEMİZLİK
Suruç'ta rehber öğretmenlere madde bağımlılığı semineri verildi
YEREL

SURUÇ'TA REHBER ÖĞRETMENLERE MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ VERİLDİ
Kaymakam Yosunkaya yol kontrol ve arama noktalarını denetledi
YEREL

KAYMAKAM YOSUNKAYA YOL KONTROL VE ARAMA NOKTALARINI DENETLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haliliye Belediyesinden mehter süprizi
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HALİLİYE BELEDİYESİNDEN MEHTER SÜPRİZİ