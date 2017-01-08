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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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"Barınma evlerimizde kalanların yüzde 80'ni şehir dışından"

08 Ocak 2017 Pazar, 11:42
"Barınma evlerimizde kalanların yüzde 80'ni şehir dışından"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince kış koşulları nedeniyle oluşturulan barınma evinden sokakta yaşayan 241 vatandaşın yararlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Recep Altepe, Ürünlü'deki barınma evinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette, kışı burada geçirmek durumunda kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Yaz kış demeden her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Altepe, "Kış soğuk yüzünü gösterdi. Bursa'nın daha yaşanabilir, sağlıklı bir şehir ve kalite kenti olması yolunda tüm ihtiyaçların giderilmesine önem veriyoruz. Kış aylarında barınma problemi yaşayan, dışarıda kalan vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşması için belediyesi olarak güzel bir tesisimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki yıllarda gençlik kampı olarak kullanılan merkezin artık sadece barınma evi olarak hizmet verdiğini aktaran Altepe, şunları kaydetti:

"Kasımdan nisan ayına, yani havalar iyice ısınana kadar, yaklaşık 6 ay boyunca Bursa ve çevre illerden ihtiyaç duyan vatandaşlar buradan faydalanabiliyor. Barınma evinde vatandaşların, yiyecek, giyecek, konaklama, temizlik ve bakım gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Şu anda 241 kişinin kaldığı barınma evinde kalanların yüzde 20’si Bursa'dan, yüzde 80’i de diğer şehir ve bölgelerden. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden de gelip burada kalan vatandaşlar var. Barınma evine gelenler kışı, Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında geçiriyorlar. Yeter ki vatandaşlarımızın yüzü gülsün ve herkes kışı sıcak bir yuvada geçirsin."

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