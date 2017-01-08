Sarıkamış şehitleri anılıyor

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MARDİN (AA) - Mardin'de, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin asker, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın katılımıyla soğuk havaya rağmen yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı.

Çocuğu, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla yüzlerce kişi, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak için Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü'nde bir araya geldi. Dua ve tekbir getirilerek başlayan yürüyüş, Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nda son buldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Yaman, Sarıkamış şehitlerinin Türkiye'nin 81 ilinde aynı saatte anıldığını söyledi.

Mardin'de, Sarıkamış şehitleri için her kesimden insanın bir araya geldiğini kaydeden Yaman, "Gördüğünüz gibi Mardinimizde de üniversite kampüsünde öğrenci, esnaf ve vatandaşımızla birlikte yürüyüş yapıyoruz. Sarıkamış şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bundan dolayı geçmişimizle geleceğe güvenle bakan bir milletiz. İnşallah hep böyle olur." dedi.

Mardin Şehit ve Gazi Aileleriyle Dayanışma Derneği Başkanı Velit Alptekin, Sarıkamış şehitlerini anmaya geldiklerini söyledi.

Şehitleri layıkıyla anacaklarını belirten Alptekin, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, dün şehit verdikleri gibi bugün de vatan için şehit verdiklerini kaydetti.

Vatandaş Leyla Çavuşoğlu ise Sarıkamış şehitlerinin bu ülke insanı için canlarını feda ettiğini vurgulayarak, "Onlara minnettarım ve onlarla gurur duyuyorum. Biz, torunlarımız, hepimiz her zaman sevgi ve saygıyla şehitlerimizi anacağız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. " ifadelerini kullandı.