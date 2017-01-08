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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Otomotiv endüstrisi 11 yıldır ihracat şampiyonu

08 Ocak 2017 Pazar, 12:03

BURSA (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 24 milyar dolar ihracatla üst üste 11'inci kez Türkiye ekonomisinin lider sektörü olmayı başardı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün 2016 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 17'ye ulaştı. İhracatın lokomotifinin sektörü olmayı 2006'dan bu yana aralıksız sürdüren otomotiv endüstrisi, geçen sene ihracat rakamıyla üst üste 11'inci kez şampiyonluğa ulaştı.

Sektörün aralık ayı ihracatı da yüzde 27 artışla 2,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Aylık performansta binek otomobiller grubunun yüzde 76 artışla 1,1 milyar dolar ihracat yapması etkili oldu.

OİB aralık ayı verilerine göre, mal gruplarında binek otomobiller ihracatı yüzde 76 artarak 1 milyar 88 milyon dolara ulaştı. Yan sanayi ihracatı yüzde 5 artışla 730 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalarak 378 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 18 artarak 129 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Almanya'ya ihracat yüzde 20 arttı

OİB verilerine göre, otomotiv sektörünün geçen yıl en büyük ihracat pazarı Almanya olurken, bu ülkeye yüzde 20 artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl İtalya'ya yüzde 49, Fransa'ya yüzde 19, İspanya'ya yüzde 21 ve Slovenya'ya yüzde 18 ihracat artışı kaydedildi. Buna karşılık Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 15, ABD'ye yüzde 10, Rusya Federasyonu'na ise yüzde 16 azaldı.

AB ülkelerine 2016 yılında yapılan otomotiv ihracatı ise 18 milyar 797 milyon dolara ulaştı. AB'nin toplam otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 79 oldu.

- "2008'in ardından otomotiv tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, yazılı açıklamasında, aralık ayında otomotiv sektörünün son 8 yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını bildirdi.

Sektör olarak geçen yıl hedefledikleri 23 milyar dolar ihracat rakamını aştıklarını belirten Sabuncu, "Aynı zamanda 2008 yılının ardından yıllık bazda otomotiv tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Bu yıl 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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