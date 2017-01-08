08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Palandöken'den e-ticaret uyarısı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:06

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret siteleri yoluyla alışveriş yapmanın cazip olmasına karşın kredi kartı borcu ödemelerini güçleştirebileceğini belirterek "İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ödenemeyen bireysel kredi kartları borçları incelendiğinde üzücü bir tablonun ortaya çıktığını kaydetti.

Geçen yılın ekim ayı verilerine göre 2 milyon 189 bin 163 kişinin bireysel kredi kartı borcunun devam ettiğine dikkati çeken Palandöken, "Satın alma koşulları açısından kullanıcı dostu olan ve tüketiciye cazip gelebilecek ürünlerin ön plana çıkartıldığı internet alışverişi her şeyi kolaylaştırırken kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir. İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de e-ticaret sitelerine yönelik talebin sürekli arttığına işaret eden Palandöken, 2005'te 1,4 milyar lira civarında olan e-ticaret hacminin 2016 sonu itibarıyla 72 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Palandöken, Türkiye'de 12 bine yakın e-ticaret sitesinin faaliyet gösterdiğini ve bu sayının sürekli arttığını belirterek alışveriş yapılan sitelerin güvenliğinden emin olunması gerektiğine işaret etti.

Dolandırıcılara yalnızca sokakta değil e-ticaret platformlarında da sıkça rastlandığını kaydeden Palandöken, "Üçüncü şahısların eline geçen kart bilgileriniz ile dolandırıcılara fırsat doğuyor. Sitenin güvenlik sistemlerini ne şekilde uyguladığına ve güvenlik önlemlerinin ne olduğuna bakılarak alışverişin tamamlanması güven ortamının karşılıklı bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Polis eşlerinden şehit ailelerine taziye ziyareti
YEREL

POLİS EŞLERİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
BELMEK'lerde ebru kursları büyük ilgi görüyor
YEREL

BELMEK'LERDE EBRU KURSLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Bulls, Butler'la kazanıyor
YEREL

BULLS, BUTLER'LA KAZANIYOR
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
&quot;Sert kabuklular Türk meyveciliğinin yüz akıdır&quot;
YEREL

"SERT KABUKLULAR TÜRK MEYVECİLİĞİNİN YÜZ AKIDIR"

Fildişi Sahili'ndeki askerlerin ayaklanması sona erdi
YEREL

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDEKİ ASKERLERİN AYAKLANMASI SONA ERDİ
Teniste milli kadrolar açıklandı
YEREL

TENİSTE MİLLİ KADROLAR AÇIKLANDI
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Gazeteci Osman Altınış Mamaklılarla buluştu
YEREL

GAZETECİ OSMAN ALTINIŞ MAMAKLILARLA BULUŞTU
Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI AZALDI
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans
YEREL

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR'DAN KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür
YEREL

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR'A AVRUPA'DAN TEŞEKKÜR
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihale duyurusu
YEREL

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İHALE DUYURUSU
GÜNDEM / 8 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 8 OCAK 2017

Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı açıklaması:
YEREL

TSK'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI AÇIKLAMASI:
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 8 OCAK 2017