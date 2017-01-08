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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Polis eşlerinden şehit ailelerine taziye ziyareti

08 Ocak 2017 Pazar, 12:11

ANKARA (AA) - Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) üyeleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

PEKAY Ankara Şubesi tarafından organize edilen ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok ve PEKAY Ankara Şubesi Başkanı ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın eşi Hatice Karaaslan da hazır bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramankazan'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ''Bugün Kahramankazan ilçesinde emniyet teşkilatından arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ankara Emniyet Müdürümüzün eşi, emniyet genel müdür yardımcılarının eşleri ile beraber. Sağolsun bugün Meral Hanım'ın ev sahipliğinde güzel bir program gerçekleştirdik.'' dedi.

Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da halkıyla, emniyet gücüyle hep beraber büyük bir mücadeleye imza attığını belirten Gülhan Altınok, konuşmasına şöyle devam etti:

''Burada Allah razı olsun 9 şehit verdi, çok sayıda gazimiz var. Türkiye genelinde de öyle ama Kahramankazan'ın ayrı bir yeri var bu mücadelede. Biz bugün bu ailelerimizi de ziyaret ettik, hepsi öyle metanetli ve o kadar yüce gönüllü insanlar ki onlarla bir kez daha gurur duyduk. Kahramankazan'a ve bütün halkımıza da biz çok şey borçluyuz. Şehitlerimiz gazilerimiz o gece milletçe o mücadeleyi vermeseydik bugün çok farklı yerlerde olabilirdik. İşte böyle büyük bir milletin evladıyız, hepsiyle gurur duyuyoruz. Hep daha ileriye, daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz inşallah. Hiç kimse, hiçbir terör örgütü hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Bunu biz bu ziyaretlerimizde de bir kez daha şahit olduk.''


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