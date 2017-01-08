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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Uludağ'da kar kalınlığı 260 santimetreye ulaştı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:13

BURSA (AA) - Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 260 santimetre olarak ölçüldü.

AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son yağışların ardından ''Oteller Bölgesi''nde kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye çıktı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının 13 Ocak Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Özellikle karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Bursa-Uludağ Karayolu'nun 10 ve 18'inci kilometrelerinde jandarma ekipleri yollardaki buzlanma dolayısıyla zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan, kar yağışının aralıklarda devam ettiği ve yer yer sisin etkili olduğu Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle gelen çok sayıda günübirlikçi ile yerli ve yabancı turist, karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı.

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