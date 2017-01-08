Erzurum'da Alp disiplini slalom etabı gece yapılacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) mücadele edecek branşlar arasında yer alan Alp disiplininden sorumlu Türk Milli Takımı Antrenörü Serhat Aktaş, "EYOF 2017'de slalom etabını gece yapmayı düşünüyoruz ve bu da Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Kentte 11-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek EYOF 2017 öncesi yazılı açıklama yapan Aktaş, aralık ayında yapılan seçmelerde Türkiye'yi alp disiplininde temsil edecek 4 kız, 4 erkek sporcunun belirlendiğini anlattı.

Ardından düzenlenen kamplar ve yarışlarla EYOF hazırlıklarının hızla devam ettiğini, kış sporlarının Türkiye'de daha yeni yerleşip, kültür haline gelen bir alan olduğunu belirten Aktaş, "Biz de elimizde devletimizin verdiği imkanlarla bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." şeklinde görüşünü aktardı.

Serhat Aktaş, EYOF 2017'nin, Bosna Hersek'in hazırlanamamasından dolayı Türkiye'ye verildiğini hatırlatarak, "EYOF büyük bir organizasyon ve bize getirisi olacak. Organizasyon için hazır olabileceğimiz zaman kısıtlıydı ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şu anda tesislerimizle, pistlerimizle ve sporcularımızla, her şeyiyle tam anlamıyla organizasyona hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum'da yer alan Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri hakkında bilgi veren Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Palandöken çok eski bir kayak merkezi ve kar kalitesi bulunduğu yükseklik itibarıyla çok üst düzeyde. Palandöken'in 3 bin 125 metrelik yüksekliği ile en yüksek tepesi olan Ejder, ismini de bu özelliğinden alıyor. Türkiye'nin en yüksek kayak merkezlerinden bir tanesi. Toplam 28 kilometre uzunluğunda piste sahip, bu pistlerin içinde de Avrupa'nın en uzun doğal pistleri arasında yer alan 12 kilometrelik güney pisti bulunmaktadır. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 ve 35 derecelere kadar ulaştığı için yükseklerde 'toz kar' özelliği bulunur ve bu da çok farklı bir kayak zevki verir."





- "Slalom etabını gece yapmayı planlıyoruz"





Palandöken Kayak Merkezi'nde kullanılan suni kar ve pistlerdeki gece aydınlatmasıyla geç saatlere kadar kayak zevki imkanı sunulduğunu belirten Aktaş, "EYOF 2017'de slalom etabını gece yapmayı düşünüyoruz ve bu da Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Bu kayak alanının Avrupa'da şehir merkezine en yakın pistler arasında yer aldığına işaret eden Serhat Aktaş, "Palandöken, havaalanına 30, Erzurum otogarına 20 ve tren garına 15 dakika uzaklıktadır. Türkiye'de il merkezine en yakın kayak merkezlerinden biri, aynı şekilde Avrupa'da da sayılı kayak merkezlerinden. Kayak yapmak istediğinizde merkezin çok yakın olması bir avantaj." şeklinde görüşlerini aktardı.

Aktaş ayrıca, EYOF'un, Erzurum'un turizmine, yaşantısına da çok büyük bir sosyal katkısı olacağına inandığını bildirdi.