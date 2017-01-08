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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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76 yaşında kayakta gençlere taş çıkarttı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:55
76 yaşında kayakta gençlere taş çıkarttı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafta sonu tatilini fırsat bilerek Ergan Dağı Kış Sporları Merkezine kayak yapmaya gelen 76 yaşındaki emekli işçi Mustafa Bozdere, bu spordaki maharetiyle adeta gençlere taş çıkardı

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi bulan 2 bin 970 rakımdaki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezinde, yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Genç yaşlı bir çok kişinin kayak yaptığı merkeze gelenler, 12 kilometrelik pistlerde kayak, kızak ve snowboard ile kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Hollanda işçi olarak çalışırken 2 yıl önce emekli olup memleketi Erzincan’a yerleşen 76 yaşındaki Mustafa Bozdere de merkezde kayak yaptı. Günlük kıyafetleriyle kayak yapan ve zaman zaman zaman düşmesine rağmen kayak yapmayı sürdüren Bozdere, maharetiyle çevredekilerin beğenisini topladı.

Bozdere gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de kayağa heveslendiği için tesislere geldiğini belirterek, kayağın düşündüğü kadar zor olmadığını ve yaşıtlarının kendisinden ibret alması gerektiğini söyledi.

Üç oğlu ve bir kızının yurt dışında olduğunu, arkadaşının tavsiyesi üzere kayak yapmaya geldiğini söyleyen Bozdere, "Gerçekten süper bir şey, çok zor değil ama ilmini bileceksin. Durmasını, kalkmasını bileceksin. Gençler benim gibi cesaretli olsa gelirler ama onlarda cesaret yok. Gelsinler burası çok güzel." dedi

Mustafa Bozdere'yi izlemeye gelen eşi Hasene Bozdere de dizinden ameliyat olduğu için katılamadığını belirterek, eşini kayakta başarılı bulduğunu söyledi.

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