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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Darbe girişiminin ilk 24 saatinde 35 diplomatik görüşme

08 Ocak 2017 Pazar, 12:59

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ilk 24 saatinde kendisini telefonla arayan, aralarında 30 dışişleri bakanının bulunduğu 35 üst düzey yetkiliyle yoğun telefon diplomasisi yürüttü.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, demokratik yollarla seçilmiş hükümete karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden bir gün geçmeden çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüşen Çavuşoğlu, gelişmeler hakkında muhataplarını bilgilendirdi.

Çavuşoğlu'nun görüştüğü üst düzey yetkililer ve mevkidaşları, Türk demokrasisine, demokratik süreç ile kurumlara ve seçilmiş hükümete destek verdiklerini belirterek darbe teşebbüsünün kabul edilemez olduğunu ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını söylemişti.

Bakan Çavuşoğlu da verilen destek ve gösterilen dayanışma için muhataplarına hükümet ve millet adına teşekkür etmişti.

- ABD'den Ruanda'ya telefon diplomasisi

Çavuşoğlu, darbe girişiminin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve dönemin İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Medeni ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşları ve bakan düzeyinde ise Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Pakistan Dışişleri Bakanı Sertaç Aziz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Fas Dışişleri Bakanı Salahaddin Mizvar, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, Malta Dışişleri Bakanı George Vella, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dönemin İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, dönemin Hırvatistan Dışişleri Bakanı Miro Kovac, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, dönemin Estonya Dışişleri Bakanı Marina Kaljurand, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, darbe girişiminden sonraki günlerde de çok sayıda mevkidaşı ve yetkiliyle görüşmeler yaparak FETÖ'nün darbe girişimi ve söz konusu yapının ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğuyla ilgili muhataplarını bilgilendirdi.

Bu kapsamda, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan Türk hükümetine destek mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen çabalar ve girişimler kapsamında Bakan Çavuşoğlu da FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak amacıyla yoğun diplomasi trafiğine devam ederken bugüne kadar 120'den fazla mevkidaşıyla görüştü.

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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IKBY BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA) ERBİL'DEKİ FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI KONUSUNDA VERDİĞİNİZ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDİYORUM. BİZİM BURADAKİ HASSASİYETİMİZ ÇOK AÇIK; ÖĞRENCİLERİN ZARAR GÖRMEMESİ AMA BUNLARIN SAHİBİ, YÖNETİCİSİ OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARININ TASFİYE EDİLMESİ."
Başbakan Yıldırım: &quot;PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "PKK'NIN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ. BU KONUDA GEREKEN NEYSE HEPSİ SONUNA KADAR YAPILACAK. BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BATIYA DOĞRU YAYILMASI, ŞENGAL BÖLGESİNDE YUVALANMASI DA ASLA VE ASLA KABUL EDECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "HEM DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ, HEM PKK TERÖR ÖRGÜTÜ HEM DE FETÖ, SADECE TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BU BÖLGENİN DE, IRAK'IN DA, SURİYE'NİN DE MESELESİDİR."
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