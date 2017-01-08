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Başbakan Yıldırım: "(IKBY Başkanı Mesud Barzani ile ortak basın toplantısında) Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi."

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