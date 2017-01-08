CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "İnanıyorum ki Gazi Meclis, kendisini sıfırlayacak bu rejim değişikliğine geçit vermeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Budak, Mecliste görüşülecek değişiklik teklifine ilişkin yazılı açıklamasında, teklifin cumhurbaşkanına yasama, yürütüme ve yargı alanında geniş yetkiler tanıdığını belirtti.

Bu yetkilerle demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin yok edileceğini savunan Budak, "Özel yetkili başkanlık rejimi, olağanüstü hal düzeninin kalıcılaştırılması, sürekli kılınmasıdır. Türkiye'nin ihtiyacı OHAL düzeni değil, hukuk, demokrasi ve huzurdur. İnanıyorum ki Gazi Meclis, kendisini sıfırlayacak bu rejim değişikliğine geçit vermeyecektir." görüşünü paylaştı.

Teklifin Türkiye Cumhuriyeti'nin "demokratik, hukuk devleti" ilkelerine aykırı olduğunu ileri süren Budak, şöyle devam etti:

"Teklifle taraflı ve partili cumhurbaşkanına yani başkana, yasama, yürütme ve yargı alanında geniş yetkiler veriliyor. Özel yetkili başkan bugün var olan bütün bakanlıkları kapatıp, yenisini kurmada tek yetkili hale gelecek. Devletin idari yapısını ve yöneticilerini bir kararname ile değiştirebilecek. Kararname çıkarma yetkisiyle başkan, TBMM'nin yasama yetkisine sahip olacak. Ayrıca, özel yetkili başkana Meclisi fesih yetkisi tanınıyor. Bu yetki ile başkan ve meclis seçiminin birlikte yapılması zorunluluğu, yasamayı yürütme emrine sokmanın aracıdır."

Budak, teklifle egemenliğin milletten alınıp tek kişiye aktarıldığını iddia ederek, Türkiye'nin ihtiyacı olan hukuk, demokrasi ve huzura ulaşmasının yolunun parlamenter sistemin güçlendirilmesinden, darbe yasaları ve kurumlarının ortadan kaldırılmasından geçtiğini kaydetti.