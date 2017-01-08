Ordulu çift 13 saatlik kar esareti sonrası evladıyla hasret giderdi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki, 8 yıldır görmedikleri kızlarını ziyaret etmek amacıyla Ordu'dan yola çıkan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan çifti, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Ordulu Yılmaz Biçer (75) ile eşi Saniye Biçer (72), Demirköy ilçesinin Yiğitbaşı köyünde yaşayan ve 8 yıldır görmedikleri kızları Gülay Öztürk'ü ziyaret için yola çıktı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye yakın bölgede 5 saat mahsur kalan Biçer çifti, AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri, yaklaşık 8 saatlik bir çalışmayla çifti kurtardı. Bir süre bir otele yerleştirilen çift, daha sonra AFAD ekiplerince kızının yaşadığı köye ulaştırıldı. Yaklaşık 13 saat karda mahsur kaldıktan sonra kızlarına kavuşan yaşlı çift, büyük mutluluk yaşadı.

Yılmaz Biçer, kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

- ''Donmak üzereydik''

Yaklaşık 8 yıldır göremediği kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Biçer, bir süre göz yaşı döktü.

Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerinin eşiyle kendisini neredeyse donmak üzereyken kurtardığını söyledi.

Mahsur kaldıktan sonra çok korktuklarını belirten Biçer, "Allah devletimize kuvvet versin" diyerek dua etti. Biçer, ''Bizi kurtaran arkadaşlara Allah'ım kuvvet versin, hastalık yüzü göstermesin. Ben kızıma kavuştum çok mutluyum. Allah herkesi benim gibi mutlu etsin. AFAD olmasaydı biz şimdi belki de donacaktık.'' şeklinde konuştu.

AFAD Müdürü Muhsin Özer de her koşulda görev yaptıklarını, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 vatandaşı kurtardıklarını söyledi.































