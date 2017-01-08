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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Sarıkamış şehitleri anılıyor

08 Ocak 2017 Pazar, 13:51

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık bin 500 kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Şehidim hakkını helal et bize" sloganları ile Karaalioğlan Parkı'na kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destek verdiği etkinlikte, sporcular ve öğrenciler 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne, mehter takımı ve 2 atlı polisi de katıldı.

Anma etkinliği Kur'an-ı Kerim okunması ve "Tarihimizin En Beyaz Dramı" tiyatro oyunu ile son buldu.

- Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan mehmetçikler, şehit yakınları, gaziler, taraftarlar, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, dua edildi. Sarıkamış şehitleri için hazırlanan sinevizyon izletildi.

Programda konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Çiçek, Sarıkamış şehitlerini unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını belirtti.

Türk bayraklarıyla Muğla Şehitler Anıtı'na kadar süren yürüyüş sırasında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce katılımcılara atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.

Yürüyüş sırasında "Ne mutlu Türküm diyene", "Her şey vatan için", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan atıldı.

Yürüyüş sonunda katılımcılara lokma ikram edildi.

- Isparta

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla Hacı Parlar Caddesi'ndeki Isparta Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Garnizon Albay Mustafa Cüneyt Arıkan ile çok sayıda öğrencinin de katıldığı kortej, Türk bayraklarıyla Mimar Sinan Caddesi'nden 6 Mart Caddesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi'ne yürüdü.

Merkezde düzenlenen anma etkinliğinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, Sarıkamış Harekatı ile ilgili şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Günaydın, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca millet ve devlet için canını veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi. İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif'in "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı" dediğini anımsatan Vali Günaydın, "Bu güzel ülke üzerinde, bu aziz millet üzerinde hesabı olanlar, bayrağımız, milletimiz, ezanımız için, kefensiz yatmak için bekleyen, şehit olmak isteyen milyonlarca vatan evladı var, bu böyle biline." diye konuştu.

Günaydın, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ve içinde olanların, bu ülke üzerinde hesabı olanların bu gerçeği çok iyi bilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu millet her zaman her zorluğun üstesinden gelmiştir. Bundan sonra da gelecektir." dedi.

Konuşmanın ardından tiyatro gösterisi ile anma programı sona erdi.

- Burdur

Burdur'da Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Vali Şerif Yılmaz, 58. Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, askerler, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Garnizon Şehitliği'nde sona eren yürüyüş sırasında vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı attı.

Şehitlikteki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tören sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

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