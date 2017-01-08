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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Birinci İnönü Zaferi'nin 96. yıl dönümü

08 Ocak 2017 Pazar, 14:00

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde, "Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına, onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz Türk milletinin ve kahraman ordusunun bağımsızlık azminin göstergesi olan istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından birinin Birinci İnönü Zaferi olduğunu belirtti.

Ordunun batı cephesinde elde ettiği bu ilk başarının milletin istiklal mücadelesi konusundaki inanç ve kararlılığının güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına, onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI:
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Başbakan Yıldırım: &quot;(IKBY Başkanı Mesud Barzani ile ortak basın toplantısında) Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IKBY BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA) ERBİL'DEKİ FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI KONUSUNDA VERDİĞİNİZ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDİYORUM. BİZİM BURADAKİ HASSASİYETİMİZ ÇOK AÇIK; ÖĞRENCİLERİN ZARAR GÖRMEMESİ AMA BUNLARIN SAHİBİ, YÖNETİCİSİ OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARININ TASFİYE EDİLMESİ."
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Başbakan Yıldırım: &quot;PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "PKK'NIN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ. BU KONUDA GEREKEN NEYSE HEPSİ SONUNA KADAR YAPILACAK. BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BATIYA DOĞRU YAYILMASI, ŞENGAL BÖLGESİNDE YUVALANMASI DA ASLA VE ASLA KABUL EDECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "HEM DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ, HEM PKK TERÖR ÖRGÜTÜ HEM DE FETÖ, SADECE TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BU BÖLGENİN DE, IRAK'IN DA, SURİYE'NİN DE MESELESİDİR."
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