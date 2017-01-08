Sarıkamış şehitleri anılıyor

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Sarıkamış Harekatı’nda şehit olanları anmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Burak Mumcu ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kentte düzenlenen yürüyüşe katılmak için 13 Şubat Şehir Stadyumu önünde toplandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir araya gelen gruptakiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Ordu Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar atan grup, daha sonra meydanda Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin Mehmetçik için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Vali Arslantaş, Sarıkamış Harekatı hakkında şu bilgileri verdi:

"3. Ordu’nun 'Sarıkamış Meydan Muharebesi ve Çevirme Harekatı' olarak tarihe geçen Doğu Cephesi, 1. Dünya Savaşında ilk açılan ve elemle kapanan bir cephedir. 22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 arasında, iki haftada sonuçlanan Sarıkamış Meydan Muharebesi'nde 90 bin şehit verdik. Sivil kaybımızı öğrenmek ise hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 5 Ocak’ta savaş bittiğinde 7 bin 200 esir verilmiştir. Bu sayı Kafkas Cephesi boyunca 15 bin olmuştur. Sadece Erzurum önünde 16 Şubat 1916’da 6 bin asker esir verdik. Yusuf Akçura Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Harp Tarihi Encümenliği için hazırladığı Rusya'daki Türk esirlerin miktarı konusundaki raporda 20-30 bini Kuzey Kafkasya‘da, 30 bini de Rusya’nın diğer yerlerinde olmak üzere 60 bin Türk esiri olduğunu belirtmiştir."

Söz konusu dönemde Türk halkının infaz edildiğini belirten Arslantaş, "Osmanlı çekilip Ruslar geri gelince yerli halkı '36 yıl boyunca tabyalarımızda Rus ekmeği yediniz. Osmanlı’nın askeri gelince onlara alkış tuttunuz' diyerek Kars, Ardahan, Batum ve daha sonra Erzurum ile Erzincan gibi Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden 12-85 yaş arası erkek nüfusu Sibirya’ya tehcire uğratmışlardır. Halkımız Ruslar tarafından vatan haini muamelesi görerek yargısız infaz edilerek katledilmiştir." dedi.

- Duygulanan Vali Arslantaş, konuşmasını sürdüremedi

Konuşmakta güçle çeken Arslantaş, "Sarıkamış harekatında esir düşen Türk halkına yapılan zulme psikolojim daha fazla dayanmıyor. Hepsinin ruhu şad olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.

Belediye Başkanı Başsoy da atalarını anmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Ne mutlu bizlere ki çok çok büyük bir ecdadın torunları olarak bugün buradayız. Bu ülke asırlardan beri bağımsızlığını hiç kimseye kaptırmamıştır. İlelebet bağımsız bir devlet olarak kalmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Gruptakiler, konuşmaların ardından dağıldı.