Zonguldak ve Düzce'de eğitime kar engeli

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, okulların tatil edildiği merkez ilçe ile diğer ilçelerde de kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ereğli Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

- Düzce

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hıfzıssıhha kararı gereğince okulların tatil edildiğini söyledi.

İlçede buzlanmanın artmasının da beklendiğini aktaran Yemenici, aksaklığa meydan vermemek adına kentte eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

- Bolu'da 148 köye ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan, Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 148 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, il genelinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Etkili olan kar nedeniyle Bolu merkeze bağlı 70, Mengen ilçesinde 28, Gerede ilçesinde 40 ve Mudurnu ilçesinde 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan 148 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.