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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Sürmene'deki orman yangını söndürüldü

08 Ocak 2017 Pazar, 10:00

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Of ilçesinin Yazlık Mahallesi sakinlerinden Muhammet Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallesinin yangının meydana geldiği alanın yukarı kesiminde bulunduğunu söyledi.

Yangının çıktığı ormanın Türkiye'nin nadir alanlarından biri olduğunu dile getiren Bayram, "Burası sarıçamın denize kadar indiği nadir ormanlardan biri. Çok değerli bir orman ve kayıp oldu, artık ihmal mi diyelim, ne diyelim? Diyecek bir şey bulamıyorum." ifadesini kullandı.

Bayram, yangını gördükten sonra alana geldiğini anlatarak, "Yangının nasıl çıktığına dair bir fikrim yok ama burada piknik yapılıyor. Önlemsiz, denetimsiz piknik yapılıyor buralarda. Nasıl çıktığı belli değil ama çok yazık. Bu kadar orman kayboldu." dedi.

Oflu Ümit Arslan ise avlanma belgeli avcı olduğunu ifade ederek, "Gece saat 03.00'e kadar buradaydım. Üzüldük, bu ormanlar bizim, vatan ormanları." diye konuştu.


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