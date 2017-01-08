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ŞANLIURFA (AA) - "Kudüs Şairi" olarak da bilinen, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı.

İnan için vefatının 17. yılı dolayısıyla adını taşıyan konferans salonunda anma töreni düzenlendi.

Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mehmet Akif İnan'ın fikri mücadelesini alanlara taşıyarak Türkiye'de sendikacılığın temellerini attığını söyledi.

Onun şairliği ve yazarlığının sendika genel başkanlığı kimliğiyle bütünleştiğini ifade eden Yalçın, İnan'ın çok yönlü olarak kendisini yetiştirdiğini belirtti. Yalçın, "Akif İnan'ın kurduğu Eğitim-Bir-Sen bugün 400 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikasıdır. Memur-Sen de 1 milyona yaklaşan üyeye sahiptir. Kurucu başkanımız Mehmet Akif İnan, Türkiye'nin en büyük konfederasyonu gibi bir yapı oluşması için ömrünü harcamıştır. Akif İnan, sivil alandaki nitelikli bir yapının önemini yıllar öncesinden idrak etmiş ve bu yönde çalışmıştır." diye konuştu.

Kısa süre önce Mehmet Akif İnan Vakfını kurduklarını hatırlatan Yalçın, vakıf ile farklı alanlarda binlerce kişiye bilimsel çalışmalarda destek olunacağını kaydetti. Gelecek nesillere İnan'ın iyi öğretilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, vakfın bu misyon doğrultusunda çalışmalar yapacağını belirtti.

Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan ise ağabeyinin "tam bir ağabey" olduğunu kaydederek, kendisinden büyük olan dostlarının ve arkadaşlarının da ona "ağabey" diye hitap ettiğini söyledi.

Kardeşinin birçok kitap yazdığını belirten Ahmet İnan, ağabeyinin en büyük eserinin ise sendika olduğunu kaydetti.

''Mescid-i Aksa'' şiiri dolayısıyla "Kudüs Şairi" olarak da anılan Memur-Sen'in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, 2000 yılında memleketi Şanlıurfa'da vefat etmişti.