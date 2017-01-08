08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan Şanlıurfa'da anıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 14:32
"Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan Şanlıurfa'da anıldı

ŞANLIURFA (AA) - "Kudüs Şairi" olarak da bilinen, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı.

İnan için vefatının 17. yılı dolayısıyla adını taşıyan konferans salonunda anma töreni düzenlendi.

Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mehmet Akif İnan'ın fikri mücadelesini alanlara taşıyarak Türkiye'de sendikacılığın temellerini attığını söyledi.

Onun şairliği ve yazarlığının sendika genel başkanlığı kimliğiyle bütünleştiğini ifade eden Yalçın, İnan'ın çok yönlü olarak kendisini yetiştirdiğini belirtti. Yalçın, "Akif İnan'ın kurduğu Eğitim-Bir-Sen bugün 400 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikasıdır. Memur-Sen de 1 milyona yaklaşan üyeye sahiptir. Kurucu başkanımız Mehmet Akif İnan, Türkiye'nin en büyük konfederasyonu gibi bir yapı oluşması için ömrünü harcamıştır. Akif İnan, sivil alandaki nitelikli bir yapının önemini yıllar öncesinden idrak etmiş ve bu yönde çalışmıştır." diye konuştu.

Kısa süre önce Mehmet Akif İnan Vakfını kurduklarını hatırlatan Yalçın, vakıf ile farklı alanlarda binlerce kişiye bilimsel çalışmalarda destek olunacağını kaydetti. Gelecek nesillere İnan'ın iyi öğretilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, vakfın bu misyon doğrultusunda çalışmalar yapacağını belirtti.

Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan ise ağabeyinin "tam bir ağabey" olduğunu kaydederek, kendisinden büyük olan dostlarının ve arkadaşlarının da ona "ağabey" diye hitap ettiğini söyledi.

Kardeşinin birçok kitap yazdığını belirten Ahmet İnan, ağabeyinin en büyük eserinin ise sendika olduğunu kaydetti.

''Mescid-i Aksa'' şiiri dolayısıyla "Kudüs Şairi" olarak da anılan Memur-Sen'in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, 2000 yılında memleketi Şanlıurfa'da vefat etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Demirkol Devteşti Mahallesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL DEVTEŞTİ MAHALLESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfalı gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü
YEREL

ŞANLIURFALI GENÇLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI ANMA ETKİNLİKLERİ
Şanlıurfaspor, Bakary Soro ile anlaştı
YEREL

ŞANLIURFASPOR, BAKARY SORO İLE ANLAŞTI
Şanlıurfaspor'da transfer
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER
Suriye sınırında 5 terörist yakalandı
YEREL

SURİYE SINIRINDA 5 TERÖRİST YAKALANDI
Ak Parti il teşkilatı Şanlıurfalılara teşekkür etti
YEREL

AK PARTİ İL TEŞKİLATI ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Vali Tuna Şanlıurfalılara teşekkür etti
YEREL

VALİ TUNA ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Haliliye Belediyesinden ibadethanelerde hummalı temizlik
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN İBADETHANELERDE HUMMALI TEMİZLİK
Suruç'ta rehber öğretmenlere madde bağımlılığı semineri verildi
YEREL

SURUÇ'TA REHBER ÖĞRETMENLERE MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ VERİLDİ
Kaymakam Yosunkaya yol kontrol ve arama noktalarını denetledi
YEREL

KAYMAKAM YOSUNKAYA YOL KONTROL VE ARAMA NOKTALARINI DENETLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haliliye Belediyesinden mehter süprizi
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HALİLİYE BELEDİYESİNDEN MEHTER SÜPRİZİ