08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP PM toplantısı

08 Ocak 2017 Pazar, 14:40

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokratik parlamenter rejimi, totaliter bir rejime dönüştürmek istiyorlar. 15 yıldır AKP iktidarda. 15 yıldır hangi kanunu istediniz de parlamentodan çıkaramadınız? Tek başına iktidarsanız, çoğunluğunuz var istediğiniz kanunu çıkarıyorsunuz o zaman rejimi niçin değiştiriyorsunuz?" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, 2010'daki anayasa değişikliği referandumu sırasında il ve ilçeleri dolaşarak, "Buna evet derseniz yargı bağımsızlığı elden gider" dediklerini, "Türkiye'nin daha kötü tablolarla karşı karşıya kalacağını" söylediklerini hatırlattı.

Buna karşı, "Biz üstünlerin hukukunu yıkıyoruz, hukukun üstünlüğünü getiriyoruz." dendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Pensilvanya'da o dönem dost, şimdi düşman belledikleri kişi de demeçler veriyordu. 2 Ağustos 2010'da 'İmkan olsa, mezardakileri bile kaldırarak, evet oyu kullandırmak lazım.' diyordu Fetullah Gülen. Kendisi de referandum sonrası olumlu çıkınca kürsüye çıkıp, okyanus ötesine saygılarını, sevgilerini göndermişti. Ne oldu? Bu anayasa değişikliğinden sonra ne oldu? Yargıtaya 160 militan atanmadı mı? Yargı FETÖ terör örgütüne teslim edilmedi mi? Her davalarına bakan, her istediklerini yapan bir yargı tablosu çıkmadı mı? Sonra ne oldu? 15 Temmuz'a gelindi, iş sona erdi. FETÖ bir numaralı düşman oldu."

Kılıçdaroğlu, hukukun üstünlüğünü savunmanın içselleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Her vatandaşın hakkı ve hukuku vardır, her vatandaşın düşüncesi vardır ve makbuldür diyeceksiniz, sınırlamayacaksınız. İnsanları düşünceleri ve haklarıyla birlikte değerlendireceksiniz. Bunlar yapılmadı." dedi.

Dönemin HSYK Birinci Başkanı İbrahim Okur'un, 15 Temmuz sonrası verdiği ifadede, "Fethullah Gülen cemaati mensuplarına, Yargıtay için 110'a yakın, Danıştay için 37'ye yakın kontenjan vermek zorunda kaldık. Bu şekilde davranmamız konusunda bize talimatı bizzat Ahmet Kahraman vermiştir." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ahmet Kahraman kim, dönemin Adalet Bakanlığı müsteşarı. Bir müsteşar bakanından, başbakanından habersiz bir cemaate 110 kontenjan verir mi? Kıyamet kopmaz mı?" sorusunu yöneltti.

- "20 Temmuz'u kimsenin unutmaması lazım"

Sadece yargının değil, devletin bütün kurumlarının teslim edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Niye 'paralel devlet' diyorlar, ikinci paralel devleti kim oluşturdu, CHP mi oluşturdu? Kim yaptı bunları, iktidarda kimler vardı, her vatandaşımın kendisine sorması gerekir bunları. 15 Temmuz 'kontrollü darbe girişiminden' sonra, 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı. 20 Temmuz'u hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamento'dan OHAL yetkisinin alındığı tarihtir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'un ardından Türkiye'de yaşananları 9 madde halinde sıraladı. "TBMM'nin, OHAL kararnameleriyle devre dışı bırakılmanın ötesinde, parlamentonun vermediği yetkilerin OHAL kararnameleriyle düzenlendiğini" savunan Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa dışı uygulamaya TBMM Başkanının göz yumduğunu, Hükümete uyarı yapma görevinde dahi bulunmadığını" bildirdi.

Bu süreçte kolektif suçun yaratıldığını, açıkça evrensel hukuk kurallarının çiğnendiğini ve Türkiye'nin itibarıyla oynandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, OHAL ile muhalif medyanın susturulmak istendiğini, gazeteler, televizyonlar, radyoların kapatıldığını, hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteciyle Türkiye'nin, dünyadaki kara listeye girdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk kez, hükümetin BM'ye başvurarak, "OHAL uygulamalarıyla adil yargılamayı rafa kaldırdığını, tutulanlara insanca davranılmayacağını, işkence yapılacağını" bütün dünyaya ilan ettiğini ileri sürdü.

- "Fiili durumu anayasal zemine çekmek istiyorlar"

Darbe girişiminde bulunanlarla mücadelenin hukuk zemininden çıkarılarak, adeta bir kişinin kin ve öfke nöbetlerine teslim edildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, sendikaların konuşamaz noktaya getirildiğini, şu anda Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını dile getirdi.

KHK'larla bilim üretim alanı olan üniversitelerin susturulduğunu, darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan yüzlerce akademisyenin ya hapse atıldığını ya da görevlerine son verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Yaratılan atmosfer nedeniyle, 'suçlu suçsuz' demeden, araştırmadan, hakim her önüne geleni tutuklamıştır. Çünkü tutuklamasa FETÖ ile irtibatlandırılacağı endişesine kapılmıştır. Üzülerek ifade edelim ki Anayasa Mahkemesi de açıkça bu atmosferin etkisinde kalmıştır. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmış, güçler ayrılığı ilkesi fiilen rafa kaldırılmıştır. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye bugün totaliter bir istihbarat devletine dönüşmüştür. Son yayınlanan KHK'larla bu düşünce daha da pekişmiştir."

Kılıçdaroğlu, şimdi ise "20 Temmuz darbecilerinin", fiili durumu anayasal zemine çekmek istediğini iddia etti.

- "Milletin tercihi esastır ancak koşulsuz değildir"

Anayasa değişikliği teklifinin parlamentonun önüne getirildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Demokratik parlamenter rejimi, totaliter bir rejime dönüştürmek istiyorlar. Güçler ayrılığı ilkesini kaldırıp vatandaşın hak arama güvencesini sonlandırmak istiyorlar. Şu iki temel soruyu sormak zorundayız, birincisi şu; 15 yıldır AKP iktidarda. 15 yıldır hangi kanunu istediniz de parlamentodan çıkaramadınız? Tek başına iktidarsanız, çoğunluğunuz var, istediğiniz kanunu çıkarıyorsunuz o zaman rejimi niçin değiştiriyorsunuz? İkinci soru daha önemli, Bu anayasa değişikliği Türkiye’nin hangi sorununu çözecek? Bir Allah’ın kulu çıksın desin ki ‘şu anayasa değişikliği ile Türkiye’nin şu sorununu çözeceğiz.’ İstediğin kanunu çıkarıyorsun, parlamentoyu istediğin saatte çalıştırıyorsun, kendi partinin milletvekillerine her emri veriyorsun ve koşulsuz onlar sana uyuyorlar. Hangi gerekçeyle siz bu anayasa değişlik teklifini Parlamentoya getiriyorsunuz, bunu merak ediyorum.”

Türkiye'nin bir ortaçağ karanlığına sürüklenmek istendiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Her türlü hukuksuzluk, 'milli irade' kisvesiyle meşrulaştırmaya çalışılmaktadır. Seçimlerde halk, kendisine ait egemenliği devretmez, egemenlik tasarrufunun kim tarafından kullanılacağını belirler." ifadesini kullandı.

"Milletin tercihi esastır, ancak bu tercih koşulsuz değildir, zira milletimiz tercihini yaparken seçtiği cumhurbaşkanının ve iktidarın anayasa ve yasalara uyacağını düşünür." diyen Kılıçdaroğlu, "Namusu ve şerefi üzerine edeceği yemine sadık kalacağına inanır ve oyunu ona göre verir. Dolayısıyla sadece anayasada açıkça tanımlanan yetkileri kullanma hakkına sahip bir cumhurbaşkanı, milletten aldığı yetkiyi, milletin haklarını ve anayasayı ihlal etmek için kullanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tarihi sorumluluğumuz var"

Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin, seçilmiş olmayı "mutlak ve sınırsız bir egemenlik" olarak düşünemeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Demokrasilerde devlet gücünün, milli irade, ulusal güvenlik ve halkın çıkarı gibi kavramlarla istismarına yer yoktur. Bu kural totaliter yönetimlerde vardır. Parlamenter demokratik sistemde TBMM, cumhurbaşkanının arka bahçesi değildir ve olamaz da. Türkiye tek başına bir otokratın ve onun etrafında kümelenmiş küçük otokratların tahakkümüne mahkum edilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. Siyaset, milletin birliğini temsil etmesi gereken bir makam tarafından, bunun tam aksine kendisinden olmayan herkesi düşmanlaştırma yoluyla ve milleti bölerek icra edilmektedir."

PM üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Bugün tarihi bir sorumluluğumuz vardır. Türkiye’yi bir totaliter zihniyete asla teslim etmeyeceğiz. PM’den istediğim budur." dedi.

(Bitti)

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI:
Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret edecek.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, IKBY BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE IRAK'IN ERBİL KENTİNDEKİ ZERDIK DAĞI'NDA, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE VEREN PEŞMERGE GÜÇLERİNİN YER ALDIĞI CEPHEYİ ZİYARET EDECEK.
Başkent'te karla mücadele devam ediyor
YEREL

BAŞKENT'TE KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
CHP PM toplantısı
YEREL

CHP PM TOPLANTISI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
Yıldırım-Barzani ortak basın toplantısı
YEREL

YILDIRIM-BARZANİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Birinci İnönü Zaferi'nin 96. yıl dönümü
YEREL

BİRİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ'NİN 96. YIL DÖNÜMÜ
Irak'taki bombalı saldırı
YEREL

IRAK'TAKİ BOMBALI SALDIRI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK:

Osmanlıspor, Artur Moraes ile yollarını ayırdı
YEREL

OSMANLISPOR, ARTUR MORAES İLE YOLLARINI AYIRDI
Başbakan Yıldırım, Türkmeneli TV'ye mülakat verdi
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, TÜRKMENELİ TV'YE MÜLAKAT VERDİ
Başbakan Yıldırım: &quot;(IKBY Başkanı Mesud Barzani ile ortak basın toplantısında) Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IKBY BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA) ERBİL'DEKİ FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI KONUSUNDA VERDİĞİNİZ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDİYORUM. BİZİM BURADAKİ HASSASİYETİMİZ ÇOK AÇIK; ÖĞRENCİLERİN ZARAR GÖRMEMESİ AMA BUNLARIN SAHİBİ, YÖNETİCİSİ OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARININ TASFİYE EDİLMESİ."
Darbe girişiminin ilk 24 saatinde 35 diplomatik görüşme
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNİN İLK 24 SAATİNDE 35 DİPLOMATİK GÖRÜŞME

Başbakan Yıldırım: &quot;PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "PKK'NIN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ. BU KONUDA GEREKEN NEYSE HEPSİ SONUNA KADAR YAPILACAK. BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BATIYA DOĞRU YAYILMASI, ŞENGAL BÖLGESİNDE YUVALANMASI DA ASLA VE ASLA KABUL EDECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "HEM DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ, HEM PKK TERÖR ÖRGÜTÜ HEM DE FETÖ, SADECE TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BU BÖLGENİN DE, IRAK'IN DA, SURİYE'NİN DE MESELESİDİR."
Düzensiz göçle mücadele
YEREL

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
ÇAYED, 'Yarım Elma'yla 26 bin 901 kişinin gönlünü aldı
YEREL

ÇAYED, 'YARIM ELMA'YLA 26 BİN 901 KİŞİNİN GÖNLÜNÜ ALDI
Yaşar Doğu kabri başında anıldı
YEREL

YAŞAR DOĞU KABRİ BAŞINDA ANILDI
Polis eşlerinden şehit ailelerine taziye ziyareti
YEREL

POLİS EŞLERİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
BELMEK'lerde ebru kursları büyük ilgi görüyor
YEREL

BELMEK'LERDE EBRU KURSLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Palandöken'den e-ticaret uyarısı
YEREL

PALANDÖKEN'DEN E-TİCARET UYARISI
Bulls, Butler'la kazanıyor
YEREL

BULLS, BUTLER'LA KAZANIYOR
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA