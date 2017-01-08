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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Sarıkamış şehitleri anılıyor

08 Ocak 2017 Pazar, 14:44
Sarıkamış şehitleri anılıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.

Adıyaman Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Vali Abdullah Erin, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara ve Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, İl jandarma Garnizon Komutanı Ercan Atasoy, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Valilik bahçesine kadar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Valilik bahçesinde Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi, şehitlerin ruhuna dua etti.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, milli bilincin gençlere aşılanması amacıyla bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"On binlerce şehidimizin vatanı uğruna canlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlığı ve o bilince ne kadar ihtiyacımızın olduğunu aslında bugün çok daha iyi anlıyoruz. Sarıkamış, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda her cephede bu vatanın evlatlarının gösterdiği fedakarlığa ve duyarlılığa, kahramanlığa bugün de çok ihtiyacımız var. Bu milli bilincin oluşturulması gençlerimizin, atalarımızın, ecdadımızın ne büyük fedakarlıklarla bu kutsal vatan topraklarını bize emanet ettikleri bilincinin yerleştirilmesi üzere düzenlenen bu gibi etkinliklerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz."

- Malatya

Malatya'da Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü İnderesi Tabiat Parkı'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Müftüsü Ümit Çimen, Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanefi Acar, itfaiye arama kurtarma ekibi ve çok sayıda vatandaş şehitleri anmak için yaklaşık 4 kilometre yürüdü.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Vali Toprak, vatanı korumak için Sarıkamış'ta vatan evlatlarının şehit düştüğünü hatırlatarak, o zor şartlarda yazlık kıyafetlerle askerlerin Sarıkamış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini belirtti.

Askerlerin dönemeyeceklerini bile bile vatanı korumak için şehadete yürüdüğünü vurgulayan Toprak, "90 bin askerin şehit olmasına rağmen, vatan evlatları donarak, tipiden boğularak, şehit olmalarına rağmen vatanımızı koruma adına yapılması gerekeni yaptılar. Vatanı sahipsiz bırakmadılar. 20-40 yaşında değil, 14-15 yaşındaki çocuklar adeta orada büyükleştiler. O yaşlarda vatanı koruma sorumluluğunu aldılar." diye konuştu.

Ecdat yadigarı vatanı, canları pahasına milletçe korumaya devam edeceklerine vurgu yapan Toprak, "Haçlı ittifakının değişik kılıflar içerisinde değişik piyonları olan ister PKK, KCK, ister DEAŞ, MLTK/P, DHKP/C, FETÖ/PDY olsun bu piyonları kullansalar da biz de ecdadın vefakarlığının karşılığı olarak, canımız ve kanımız pahasına aldığımız emaneti gelecek kuşaklara götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Çimen, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi tarafından Sarıkamış Şehitleri anısına 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

Yüzlerce kişi, tekbirler getirerek, Taş Köprü'den Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'ne kadar 3 kilometre yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi, sela okundu.

Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, burada yaptığı konuşmada, 10 yıldan beri anma programları düzenlediklerini belirterek, "Sarıkamış şehitlerimizin 102. seneyi devriyesinde ülkemizde bugün de şehitler verilen kahraman ordumuzun, milletimizin 100 yıllık mücadelesini, vatan topraklarını vatan etme adına devam eden mücadelede farkındalığı hissettirmek, millet olarak Sarıkamış Şehitlerini, Allahu Ekber dağlarındaki 90 bin şehidimizi unutmamak ve unutturmamak adına burada bulunuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Zeliha Nur Bekit ise yürüyüşe katıldığı için yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Elife Çabukyürür de bugünün anlama ve önemini Sarıkamış'taymış gibi hissettiklerini aktardı.

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