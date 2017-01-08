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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Yurtta kış

08 Ocak 2017 Pazar, 14:44
Yurtta kış

SİVAS (AA) - Sivas ile Gürün ilçeleri arasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanan karayolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açılıyor.

Öte yandan, eski Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş'ın babasının cenaze törenine katılmak üzere Gürün ilçesine giden Sivas Valisi Davut Gül ile Emniyet Müdürü Turan Altınsoy'un makam araçları da Böğrüdelik mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süre yolun açılmasını bekledi. Bölgede bulunan karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından Gül ve Altınsoy ile diğer yetkililer ilçeye ulaştı.

Vali Gül, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, karayolları ekiplerinin çalışmalarının fotoğraf ve videolarını paylaşarak, "Yoğun tipiye rağmen Sivas-Gürün yolunu açık tutan karayolları ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Kangal-Divriği Karasar Geçidi ve Yıldızeli-Çırçır Karayolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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