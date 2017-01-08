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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

08 Ocak 2017 Pazar, 14:50

ANKARA (AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açıklamasına yönelik, "Bu sefalet bir söz. Çok yakışıksız, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih değil mi? Bu siyasal katılım hakkıdır. Hak kullanımında hainlik sözü kullanılamaz." diye konuştu.

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yazıcı, pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği teklifinin bu ay içinde kabul edilmesini beklediklerini söyledi.

Yazıcı, referandumun en erken mart sonu ya da nisan ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Anayasa değişikliği teklifi üzerinden yapılan "diktatörlük" tartışmalarına yönelik Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın beşeri ilişkileri, haksızlık karşısında dik duruşuyla tebarüz etmiş kişiliğini dikkate aldığımızda, bu tür yaklaşımlar Türkiye siyaset kültürüne büyük bir yara. Böyle bir şeye AK Parti zaten alet, araç olmaz." ifadelerini kullandı.

- "Kılıçdaroğlu teklifi okumamış"

Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin tarihinde böyle bir başkanlık modeli yoktur. Suriye modeli. Esad'ın anayasasını aldılar, tercüme ettiler, koydular buraya" şeklindeki iddiasını ise şöyle değerlendirdi:

"Anamuhalefet partisinin Genel Başkanı'nın bu anayasa değişikliği teklifini okumamış olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu kafasını hep Beşar Esed'e mi takmış. Bu tipik bir Türk modeli, o yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemi. Başkanlık kavramından daha geniş daha donanımlı daha kuşatıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. Suriye'de bir model mi var? Yakıştıramıyorum, eleştiri yapacaksa eleştirilerin daha şık olması lazım. Bu teklifi okumamış ya da okumuş olsa bile içselleştirememiş."

- "Sefalet bir söz"

Kılıçdaroğlu'nun "Evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açıklamasına ise Yazıcı, "Bu sefalet bir söz. Çok yakışıksız, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih değil mi? Ne oluyor da hain diyorsunuz. Bu anayasa değişikliği teklifiyle Türkiye, cumhuriyetten mi, demokrasiden mi, bayrağından mı, üniter yapısından mı vazgeçiyor? Bu siyasal katılım hakkıdır. Hak kullanımında 'hainlik' sözü kullanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, "İnsanların seçiminin, 'hainlik' sözüyle nitelendirilmesi kadar primitif bir şey olabilir mi. Yakıştıramadım. Önerim, muhalefet partisinin Genel Başkanı'nın bu söylemi terk etmesidir." diye konuştu.

- "Fesih değil seçimlerin yenilenmesine karar veriyor"

Anayasa değişikliği teklifinin cumhurbaşkanına Meclis'i feshetme yetkisi veren maddesine getirilen eleştirilere yönelik Yazıcı, "Parlamentoyla, yürütme organı arasında bir muhalefet olduğunda sorun nasıl giderilecek, ne yapacaksınız. Bu teklife getirilen en önemli denetim, check-balance mekanizması, seçimlerdir. Fesih değil aslında seçimlerin yenilenmesine karar veriyor. Cumhurbaşkanının 'seçimleri yeniliyorum' demesi halinde hem parlamento hem cumhurbaşkanı yenilenecek." diye konuştu.

Bu tür durumlarda seçime giden milletin, cumhurbaşkanı haksızsa ona göre, parlamento haksızsa ona göre oy kullanacağını hatırlatan Yazıcı, "Gerek cumhurbaşkanı gerek Meclisin seçimleri yenilemesi, sorunu çözmek için milletin hakemliğine başvurmanın demokratik mekanizmasıdır." dedi.

Söz konusu teklifin, hem dünyadaki gelişmeler, hem siyasal birikim dikkate alınarak şekillendirildiğini dile getiren Yazıcı, "Dünyadaki her modele bakmışızdır. Bunun Amerika modeli var, Fransız modeli var. Parlamenter sistem dediğimiz zaman İngilteresi, Almanyası var. Bizim geçmiş deneyimimiz var. Bizim müktesebatımız bir hayli zengin. Bu müktesebatı dikkate alarak böyle bir modeli formüle ettik." ifadelerini kullandı.

- "AK Parti'de herkes bu teklifin arkasında"

Yazıcı, cumhurbaşkanlığı sistemi devreye girdiğinde Türkiye'nin imkanları, birikimleri, kazanımları konusunda daha verimli çalışacağını vurgulayarak, "Bu model Türkiye'nin siyasette, yönetimde otobanı olacak. Hızlı, tempolu ve güvenli..." diye konuştu.

AK Parti'de bu teklife itiraz eden kimsenin olmadığını dile getiren Yazıcı, "Herkes bu teklifin arkasında." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın komisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra AK Partili milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya geldiğini hatırlatan Yazıcı, toplantılarda hiçbir milletvekilinin değişiklik teklifine yönelik bir itiraz dile getirmediğinin altını çizdi.

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