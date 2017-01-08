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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:

08 Ocak 2017 Pazar, 14:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bu anayasa değişikliği olursa MHP kapanır" diyenlerin büyük yanılgı içinde olduğunu belirterek, "MHP Allah'ın izniyle haklılığını millete anlatarak tek başına iktidara gelecektir." dedi.

Kayseri'de bir restoranda düzenlenen Melikgazi İlçe Teşkilatı 12. Olağan Kongresi'nde konuşan Adan, MHP'nin duruşuyla devletin ve milletin birliğinin yanında olduğunu belirtti.

MHP'nin ortaya koyduğu temel değerlerin bugün Türk milletinin, devletinin temel görüşleri haline geldiğini vurgulayan Adan, "Bugün Türk milleti MHP gibi düşünmektedir. Doğuda hendekleri açan, araçlarını onlara tahsis eden bütün belediye başkanlarının yerinde şu anda valiler görev yapıyor, kaymakamlar kayyum olarak atanmışlardır. Milletvekilleri hapishanededir, dışarıdakilerin de içeri atılması gerekmektedir. Çünkü onlar bu ülkenin birliğine, beraberliğine kurşun sıkanlarla kader birliği içindeler. Kandil'den talimat alanın sizin vergilerinizle mecliste bulunmaya ne hakkı var?" ifadesini kullandı.

Adan, çözüm sürecini de eleştirerek, o dönem Diyarbakır'dan, Şırnak'tan kendilerine ihbar telefonları geldiğini anlattı.

O günleri değerlendiren Adan, şöyle devam etti:

"Türk askerinin, Türk polisinin seyirci olduğu PKK'lı teröristlerin hendekleri kazarak silah depoladıklarını bize ihbar ettiler. Biz bu meseleyi dile getirdik. 'Böyle bir şeye öncülük yapılıyor, bu asla affedilmez. Bir gün burada çok büyük haksızlıklara şahit oluruz, tarih sizi affetmez ama onların sonuç alması da mümkün değil.' dedik. Biz, Türkiye'nin başına bir belanın açıldığını gördüğümüz için bunları söyledik. Vurdum duymaz davrandılar. 7 Haziran'a gelene kadar silahlandılar, oralar da askerimiz çok çetin bir mücadele veriyor, şehitler veriyoruz. PKK'ya PKK terör örgütü demeyenler, hatta 'PKK'yı tanıyor musunuz, sizi tükürüğünde boğar' diyen milletvekilleriyle bizim hükümet olmamızı istediler, bize başbakanlık verdiler. Biz, 'bu millete ihanet edenlerle asla beraber olmayız.' dedik. Eşkıya başına Nobel ödülü verilsin diye kampanyalar yürüttüler. İşte o gün Türk milletinin beraberliğine, merhametine, kardeşliğine kurşun sıkan bu terör örgütünün farkına varmış olan Türkiye'nin en büyük devlet ve siyaset adamı olan Devlet Bahçeli, başbakanlığı elinin tersiyle itti."

- Anayasa değişikliği

MHP'nin son dönemlerde bir süreçle karşı karşıya geldiğine dikkati çeken Adan, partilerinin Türkiye'nin menfaatlerini düşünerek ortaya bir irade koyduğunu, 3-4 aydır tartışılan anayasa değişikliğinin pazartesi günü meclise getirileceğini anımsattı.

Adan, CHP'nin bu konudaki tavrını eleştirerek, şunları ifade etti:

"CHP aklını kaybetmiş. Sabahtan akşama kadar 'bu halka gitmesin' diye bağırıyor. Böyle bir siyaset olur mu? Halktan çıkacak karara MHP saygılıdır. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanıyla Başbakanlık arasında bir kavganın Türkiye'ye faydası var mı? Zaten Cumhurbaşkanı irade ortaya koyuyor. Başbakanı değiştirmedi mi, Ahmet Davutoğlu'nu kim değiştirdi, Cumhurbaşkanı yaptı. Dolayısıyla Türkiye'de meşru bir şekle dönüşmesi, yönetim içinde bir kavganın olmaması noktasında MHP, Türkiye'nin menfaatlerini düşünerek ortaya bir irade koymuştur. Bugün devlet doğru yapmaktadır. MHP de sonuna kadar devletin yanındadır. Elbette El- Bab'tan bu millete düşmanlık yapanlar temizlenecektir. Bu anayasa değişikliği olursa MHP kapanır diyenler son derece büyük yanılgı içindeler. MHP, Allah'ın izniyle haklılığını millete anlatarak tek başına iktidara gelecektir."

Adan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin de Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi de dahil bu kadar alçak bir hareketin görülmediğini kaydetti.

Genel Başkan Yardımcısı Adan'ın divan başkanlığını yürüttüğü kongrede, mevcut Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, tek listeyle aday oldu.

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