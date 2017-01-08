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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki sel

08 Ocak 2017 Pazar, 14:59

MERSİN (AA) - Mersin'de meydana gelen selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Otomobillerinin Yalınayak Deresi'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren Serkan ve Fatma Genç çiftinin 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarına devam edildi.

Dere yatağındaki arama çalışmalarında AFAD, itfaiye ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, sazlıklar ve çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Derenin kenarındaki sazlıklar iş makineleriyle açılırken, yer yer 2 metreyi bulan suya giren ekipler, kayıp kişileri aradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar da dere ve derenin denize döküldüğü yerlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

JAK ekiplerinin arama çalışmalarına yarın denizde devam edeceği öğrenildi.

Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu.

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