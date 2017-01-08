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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

08 Ocak 2017 Pazar, 15:10

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya karayolunun 3. kilometresinde, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde aralarında tır, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 8 araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan Remziye Çekiç, Dilek Kamış, Muhammet Başıbüyük, Hilmi Sanlav ile Müslim ve İlhan Yetik yaralandı.

Ambulanslarla özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Aksaray-Konya karayolunda trafik bir süre tek yönlü ve kontrollü sağlandı.

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