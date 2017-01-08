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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi

08 Ocak 2017 Pazar, 15:13


MUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışları tamamlandı.

Uluslararası yarış klasmanı IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, körfezde bir süre antrenman turları atan yelkenliler, ardından yapılan anonsla koy içinde balon açarak toplu şekilde start aldı. Yarışlarda 23 yelkenli yat ile 230 sporcu mücadele etti.

Açık denizdeki parkuru tamamlayan yatlar, koydaki finiş çizgisine varmak için rüzgarı yelkenlerine doldurarak birbirleriyle yarıştı. Havanın güneşli olması sayesinde, değişik renklerdeki yelkenlere sahip yatlar körfezde güzel görüntüler oluşturdu.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 Kış Trofesi ilk ayak yarışlarının tamamlandığını söyledi. İkinci gün yarışlarında coğrafi rota uygulandığını belirten Kesgin, koy içinden verilen startla açık denizlere doğru yatların yelken açtığını, finişin de koy içinde olduğunu kaydetti.

Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından ay sonunda gerçekleştirilecek 2. ayak yarışlarının ilk gününde açıklanacağı bildirildi.

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