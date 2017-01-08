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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Türk askerlerine "Anne Eli Değmiş Gibi" destek

08 Ocak 2017 Pazar, 15:13

KİLİS (AA) - Kilisli kadınlar, "Anne Eli Değmiş Gibi" kampanyasıyla, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de ve sınırda görev yapan Türk askerleri için çorap, kazak, hırka örüyor.

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Anne Eli Değmiş Gibi" kampanyası kapsamında, belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerdeki kadınlar, Türk askerlerine hem manevi destek hem de soğuktan korunmaları için örgü kıyafetler hazırlıyor.

Kadınlar, askerlere çorap, kazak, hırka, ceket, atkı örüyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Suriye sınırında ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden Türk ordusuna her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Türk askerinin devletin bekası için mücadele ettiğini hatırlatan Kara, zorlu kış şartlarında askerlere destek olmak amacıyla "Anne Eli Değmiş Gibi" kampanyasını başlattıklarını aktardı. Kara, şunları kaydetti:

"Bu kampanya 'Umudun ve Barışın Ana Şehri' Kilis'te, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi cepheye mermi taşıyan Nene Hatunların her dönem olacağının göstergesidir. İç ve dış düşmanlar ne yaparlarsa yapsınlar bu ruhu asla kaybettiremeyeceklerdir. Müslüman aleminin kalesi olan ülkemizin, bu zorlu süreçte Allah yardımcısı olsun. Bizler de bu süreçte gerek şehitlerimiz, gerek operasyonda görev alan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline destek olmak adına 'Anne Eli Değmiş Gibi' kıyafetleri askerlerimize göndereceğiz. Bütün dualarımız, temennimiz bir an önce harekatın zaferle sonuçlanması, bir daha şehit haberleri almamızdır."

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