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Kayak merkezlerinde son durum

08 Ocak 2017 Pazar, 15:25

ÇANKIRI (AA) - Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 260 santimetreyle Uludağ'da, en düşük 31 santimetreyle Saklıkent'te kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 260 santimetre olarak ölçülürken Uludağ'ı 250 santimetreyle Kartepe, 200 santimetreyle Kartalkaya, 150 santimetreyle Davraz, 125 santimetreyle Ilgaz Doruk, 102 santimetreyle Erciyes kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı Ilgaz Yıldıztepe'de 100, Yıldızdağı'nda 77, Palandöken'de 73, Erzurum Konaklı'da 69, Bitlis Nemrut'ta 64, Sarıkamış'ta 63, Murat Dağı'nda 50, Hazarbaba'da 46, Elmadağ ve Erzincan Ergan'da 40, Samsun Ladik'te 37 ve Saklıkent'te 31 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 08.01.2017En düşükEn yüksek
DavrazÇB-14-7
ElmadağHKY-17-9
ErciyesKY-8-5
IlgazKY-13-9
KartalkayaHKY-17-8
KartepeKY-14 -8
LadikKY-9 -4
Nemrut DağıKY-6-4
PalandökenKY-11-3
SarıkamışHKY-11-4
UludağS-15-10
YıldızdağıKY-4-2
YıldıztepeKY-12-8

(ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, S: Soğuk)

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