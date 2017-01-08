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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Sarıkamış şehitleri anılıyor

08 Ocak 2017 Pazar, 15:25
Sarıkamış şehitleri anılıyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Sarıkamış Harekatı’nda şehit olanları anmak amacıyla Demirkazık Dağı eteklerinde yürüyüş düzenlendi.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Turhan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki kamp eğitim merkezi spor salonunda toplandı.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir araya gelen gruptakiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Demirkazık Dağı eteklerinde, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan atarak yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

Niğde Valisi Peynircioğlu, Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 90 bin Mehmetçiği anmak için yürüdüklerini belirterek, "Bu vatan, millet, bayrak için canını, kanını veren ve vermeye hazır olan kahramanlarımız oldukça bu milletin birliğine, beraberliğine zarar gelmeyecektir. İnşallah bundan sonra da yolumuza millet olarak, ülke olarak güçlenerek devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz yürüyüş de bunun nişanesidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

- Off-Road ekibi gösteri sundu

Niğde Off-Road Kulübü (NİĞDOFF) üyeleri de şehitleri anma yürüyüşüne araçlarıyla katılarak, dağa tırmandı.

NİĞDOFF Başkanı Ümit Kaya, Sarıkamış şehitlerini anmak için 17 araçla etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle etkinliklere vatandaşlarımızın daha çok katılım sağlamasını isteriz. Dedelerimizin ne şartlar altında savaştığını, yaşadığını anlama açısından iyi olur." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, 43 yaşındaki Mehmet Eryılmaz da eski model aracıyla off-road sporcularının parkurundan tırmandı.

Eryılmaz, "Şükür hamdolsun aracımla çıkabildim. Çıkana değil de, çıkartan Rabbimize bakmak lazım. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Programın sonunda katılımcılara helva ve ekmek ikram edildi.

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