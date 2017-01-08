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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

08 Ocak 2017 Pazar, 15:55

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Artık biz terörle mücadele de etmiyoruz. Biz şu anda terörü hayatımızdan çıkarıyoruz. Bugün yaşadığımız acılarda bunun acıları ve sancıları. Terör bizim hayatımızın bir gerçeği olmayacak. 40 yıldır yaşamış olsak da biz bundan sonra terörü hayatımızdan çıkaracağız." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen AK Parti 73. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, terör olaylarına değinerek, "Bugün milli birliğimiz saldırı altında, toprak bütünlüğümüz saldırı altında, ekonomimiz saldırı altında, dış politikamızda saldırı altında. Tüm saldırılara rağmen dünya çapında yatırımlar yapılmaktadır. Osman Gazi Köprüsü, Yıldırım Beyazıt Köprüsü, Avrasya Tüneli." ifadesini kullandı.

Bunların hepsinin bir yatırımından ibaret olmadığını dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bunlar terörle verdiğimiz mücadelenin görünen yüzleri. Artık biz terörle mücadele de etmiyoruz. Biz şu anda terörü hayatımızdan çıkarıyoruz. Bugün yaşadığımız acılar da bunun sancıları. Terör bizim hayatımızın bir gerçeği olmayacak. 40 yıldır yaşamış olsak da biz bundan sonra terörü hayatımızdan çıkaracağız. Terörle anılan bazı şehirler, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerinde gerçekleştirilen bu saldırılar ile Türkiye Cumhuriyeti terörle özdeşleştirilmeye çalışılıyor."

Karaaslan, dünyada zulme karşı çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bizim bağımsızlığımıza olan tutkumuz var. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankların namlularına yapışarak gösterdi. Kurşunların önlerine durarak savundu. Bunun dünyada bir örneği daha yok." dedi.

Avrupa ülkelerini eleştiren Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:

"Özgürlük, insan hakları, demokrasi dünyada bu kavramlara en çok sahip olan ülke Türkiye. Suriye'de yaşanan dramlara, Halep'te çocukların ölümüne, Filistin'de, Arakan'da, dünyanın neresinde olursa olsun bu yaşananlara tek ses çıkaran, tek yardım elini uzatan ülke Türkiye. Peki dünyanın geri kalanı ne yapıyor? Şu anda büyük bir sessizliğe mahkum olmuş durumdalar. Görmüyorlar, duymuyorlar ve konuşmuyorlar. Bu çok acı."

Karaaslan, toplantının ardından Türk Kızılayının merkezde kurduğu bölümde kan bağışında bulundu.

Sarıkamış'taki "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise toplantıya telefonla bağlanarak partililere toplantının hayırlı geçmesini diledi.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve partililer katıldı.


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