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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Teleferikle yaylada kar keyfi

08 Ocak 2017 Pazar, 16:29

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin yüksek kesimleri kar yağışı dolayısıyla beyaz örtü ile kaplanırken, hafta sonunda stresten uzaklaşıp aileleri ve sevdikleri ile karın keyfini yaşamak isteyen vatandaşlar, kent merkezinden teleferikle 6 dakikada ulaşılan Bağbaşı Yaylası'na adeta akın ediyor.

Denizli'nin yanı sıra çevre illerden de gelen vatandaşlar, teleferikle bin 500 metre rakıma çıkarak, karın keyfini yaşayıp doğa ile iç içe vakit geçiriyor.

Kış mevsiminde de vatandaşlardan yoğun ilgi gören teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli, Aydın, İzmir ve diğer çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Şehrin manzarasını izleyen vatandaşlar, Bağbaşı Yaylası'nda çocukları ile kartopu oynuyor ve poşetle kaymanın keyfini çıkarıyor.

Vatandaşlar, bungalov ev, yörük çadırı, restoran, piknik alanı gibi tesislerden de yararlanarak, tabiatla iç içe vakit geçiriyor.

Bağbaşı Yaylası'nı görmek için İzmir'den geldiğini söyleyen Lütfiye Erden, "Şehir merkezinde kar yok diye üzülmüştüm ama yaylaya gelip karı görünce çok mutlu oldum." dedi.

- "Oğlumuz kar görsün diye geldik"

Aydın'dan gelen Şirin Orman, çocuğunu kar görsün diye getirdiğini belirtirken, eşi Taner Orman ise "Denizlili arkadaşlarımız söyledi, biz de Aydın'dan kalkıp geldik. Aşağıda kar yok, burada ise direkt kış iklimini görüyoruz. Güzel vakit geçireceğiz. Güzel bir yer olmuş." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Öner Ekiz, Bağbaşı Yaylası ve teleferiğin, insanların şehir içindeki stresten arınması için en güzel yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Çok güzel ve otantik bir yer olmuş. İnsanlar şehir içindeki yoğunluktan arınıp buraya gelerek tertemiz karların içinde hem hoşça vakit geçiriyor hem de kara olan hasretini gideriyor. Teleferik yapılması yaylaya ulaşımı daha da kolaylaştırdı. Denizli'yi yüksekten seyretmek hoş oluyor. Herkese tavsiye ediyorum, şehrin stresine uzaklaşıp gelsinler. Tamamen doğayla iç içe. Şehrin içine kar yağsa bile çamur oluyor. Burada öyle bir şey yok, karların içinde yatın, kar topu oynayın. Burada ormanın içinde manzara da hoş. Herkesi buraya davet ediyoruz." şeklinde duygularını dile getirdi.

Yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalye ile yaylaya çıkan Veli Özişçi, nezih ve güzel bir ortamda çocuklarıyla kar hasreti gidermeye geldiklerini anlattı.

Özişçi, "Şehir merkezinde kar yok ama burada gayet güzel kar var. Güzel, hoş vakit geçirmeye geldik. Engelli olduğumuz için ulaşımda ufak da olsa bir sıkıntı yaşanıyor. Servis aracına engellilerin binişi konusunda, o da çözülürse sıkıntımız, problemimiz yok." diye konuştu.

- Eşsiz kış manzarası

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın kente kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, tesisin alternatif turizm anlamında Denizli'ye yeni bir soluk getirdiğini söyledi.

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın sadece Denizli'nin değil bölgenin de cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Zolan, "Yazın sıcaktan bunalan, kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor. Denizli merkezde kar yokken, yaylada ziyaretçilerimiz karın keyfini çıkarıyor. Kış mevsiminin eşsiz manzarası, yağan kar ve temiz havasıyla büyük rağbet görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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