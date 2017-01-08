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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da battaniyeye sarılı 2 kadın cesedinin bulunması

08 Ocak 2017 Pazar, 16:43

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, geçen ay, bir bahçe duvarının yanında battaniyeye sarılı halde bulunan 2 kadının donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Yeni Mahalle Şehitlik Caddesi'nde, 18 Aralık 2016'da, bir bahçe duvarının kenarında vatandaşlarca battaniyeye sarılı halde bulunan 2 kadına ilişkin araştırmasını sürdürüyor.

Yabancı uyruklu oldukları sanılan 50 ila 55 yaşlarındaki 2 kadının cesedine, götürüldükleri Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda ön otopsi yapıldı.

Ön otopside vücudunda herhangi kesici delici ya da ateşli silah yarasına veya darp izine rastlanmayan kadınların donarak öldükleri üzerinde duruluyor.

Üzerlerinden herhangi bir belge çıkmadığı için kimlikleri de belirlenemeyen kadınların kesim ölüm sebebinin ayrıntılı otopsi ve kriminal laboratuvardaki incelemeler sonrası saptanacağı belirtildi.

Kadınların kimlik tespit çalışmalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

- Olay

Doğubayazıt ilçesinde, 18 Aralık 2016'da Yeni Mahalle Şehitlik Caddesi'ndeki bahçe duvarı kenarında, 50 ila 55 yaşlarında olan 2 kadının battaniyeye sarılı cesedini gören vatandaşlar durumu polise bildirmişti.

Polisin incelemesi sonrası, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen kadınların cesedi, otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kadınların cesedi daha sonra kimliklerinin ve ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

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