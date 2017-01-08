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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Halepliler için 27 tır yardım malzemesi

08 Ocak 2017 Pazar, 16:55

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Sivil Toplum Platformu ve Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle "Halep’e Yol Açın" kampanyası kapsamında temin edilen gıda, kıyafet, battaniye, yakacak gibi yardım malzemelerinin bulunduğu 27 tır bölgeye gönderildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman Terminali'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, binlerce yıl birlik ve beraberlik içinde neredeyse bütün paydalarda kardeş olunan Suriye’ye yardım gönderdiklerini söyledi.

Yapılan yardımların ilk olmadığını, son da olmayacağını vurgulayan Erin, "Suriye'de yaşanan acıların son bulmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yaşamış olduğu, insanlıkla bağdaştırılmayacak zulmün son bulmasını diliyorum." dedi.

Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz de kimsenin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozamayacağını belirtti.

Yapılan yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Deniz, şöyle konuştu:

"İslam coğrafyamızda yanan ateşin de sıkılan kurşunun da sahibi biz değiliz ama ne yazık ki ölen de biziz, yanan da biz. Cehaletin ve ataletin yurt edindiği bu garip coğrafyada Adıyamanlılar olarak, tırlarımıza insanlığı yükleyip yönümüzü de Halep’e yönelterek insanlık için, barış için, adalet için hep birlikte ayağa kalktık. Ne mutlu bize ki zulme karşı adaleti, baskıya karşı özgürlüğü, zillete karşı onuru seçmiş Halepli kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Bugün bu çalışmamızla kardeşliğimizi, birliğimizi hedef alan emperyalistlere karşı yenilmediğimizi, dimdik ayakta durduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk.”

Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkanı Fadıl Akkuş da sadece milletin değil insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Suriye'de bir insan ölürken, bütün yeryüzünde insanlığın öldüğünü vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti:

"Bu tür yardım kampanyaları ya bir doğal afet, açlık felaketi, işgal yahut iki ülkenin birbiriyle savaşı neticesinde mağdur kalan insanlara yönelik olmuştur. Bugün yapmış olduğumuz yardım kampanyası daha farklı. Çünkü yanı başımızda siyasi güç ve ihtiras kabul etmeyen bir topluma her türlü zulmü reva gören, topla, tüfekle, bombalarla yok edilmeye çalışılan, infaz edilen, aç, ilaçsız bırakılan, 6 asır birlikte yaşadığımız, aynı inancın, aynı tarihin, aynı kültürün mensubu olarak birlikte yaşadığımız, kardeş, akraba olduğumuz Suriye halkına yönelik bir yardım kampanyası."

Konuşmaların ardından 175 ton kömür, 72 ton un, 3 bin 40 battaniye, bin 305 koli çocuk bezi, 5 bin 940 paket bebek bisküvisi, bin yatak, bin çarşaf, 30 ton bulgur, 10 ton buğday, 750 çift ayakkabı, 70 ton su, 5 bin kıyafet ve 6 ton bakliyatın bulunduğu 27 tır, dualar okunarak Suriye'ye uğurlandı.

Törene, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara ve Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Jandarma Garnizon Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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