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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Güney Kore'de rahip kendini ateşe verdi

08 Ocak 2017 Pazar, 17:01

SEUL (AA) - Güney Kore'deki hükümet karşıtı gösterilerde, Budist bir rahip, İkinci Dünya Savaşında Japon askerlerinin "cinsel köle" olarak kullandığı Güney Koreli kadınlar konusunda iki ülke arasında varılan anlaşmayı protesto etmek için kendini ateşe verdi.

Korea Times'ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, Japonya ile Güney Kore arasında 2015 yılında varılan anlaşmayı protesto etmek için kendini ateşe veren 64 yaşındaki rahip Ven Jungwon'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, rahibin olay yerinde bıraktığı notta, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin cezalandırılması ve iki ülke arasındaki anlaşmanın feshedilmesine dair taleplerinin yer aldığını açıkladı. Notta ayrıca "Lütfen ölümümü değersizleştirmeyin." ifadesine de yer verildiği kaydedildi.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, Japon ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınların terapisi, duygusal yaralarının sarılabilmesi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerin organize etmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yılları arasında Kore yarımadasını işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı. Savaş yıllarında Japon askerler tarafından köle olarak kullanılan Güney Koreli kadınlardan çok azı hayatta bulunuyor. Fondaki para, Güney Kore hükümetinin tespit ettiği 238 kadından hayatta olan 40'ı ve geri kalanlarının aileleri arasında paylaştırılacak.

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