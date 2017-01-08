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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Engelli gencin Muslera'yla tanışma hayali gerçekleşti

08 Ocak 2017 Pazar, 17:05


ISPARTA (AA) - Isparta Valiliğindeki halk gününde Vali Şehmus Günaydın'a Galatasaraylı Muslera ile görüşmek isteğini ileten engelli genç Yunus Sarışahin, sarı- kırmızılı takımın Antalya'daki kampında Uruguaylı kaleciyle tanıştırıldı.

Isparta Valiliğinin çarşamba günleri düzenlenen halk gününde valiyle görüşen bedensel engelli Sarışahin, Günaydın'a, taraftarı olduğu Galatasaray takımının kalecisi Fernando Muslera'ya büyük hayranlık duyduğunu, kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

Engelli gencin isteğini geri çevirmeyen Günaydın, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Sarışahin'in isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Müdürlülük yetkilerinin Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından Sarışahin, sarı-kırmızılı takımın Antalya'daki kampına götürüldü.

Burada, hayranı olduğu Muslera ile tanışan ve birlikte fotoğraf çektiren Sarışahin, takımın diğer futbolcularıyla da görüşme imkanı buldu.

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