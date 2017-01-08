Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakara, Zonguldak ve Kocaeli'de kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde minibüsteki 10 yolcu karda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine minibüse, mahalle muhtarı İsmet Turan ve köylüler müdahale etti. Minibüs, kara saplandığı yerden çıkarıldı.

Traktör yardımıyla kapanan yolun açılmasının ardından minibüs, yaklaşık 1 saat sonra yola devam edebildi.

Muhtar Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yollarda sıkıntılar yaşanabildiğini belirterek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yollarımızı açıyor ama kar etkili olduğu için arkasından yine kapanıyor. Bizler de traktörlerimizle hazır bekliyoruz, yollarda kalan araçları çekiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde yapılan çalışmalarda ana arterler ve araç güzergahlarında tüm yollar ulaşıma açıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, yaptığı açıklamada, 150 kişilik ekibin çalışmasıyla ilçe sınırlarında kapalı mahalle yolunun kalmadığını belirtti.

Ekiplerin başta okul, hastane, kamu kurumları, sağlık ocakları ve otobüs güzergahları olmak üzere halkın yoğun kullandığı bölgeleri ulaşıma açtığına işaret eden Dişli, herhangi olumsuzlukta vatandaşların "444 50 54" ve "277 54 65" numaralı telefonları arayarak karla mücadele ekiplerinden yardım isteyebileceğini kaydetti.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yol açma, tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yolların açık tutulması için 24 saat kesintisiz mücadele eden ekipler, zorlu kışı dışarıda geçiren sokak hayvanları için de farklı noktalara yemek kapları bıraktı.

- Zonguldak'ta 193 köy yolu ulaşıma kapalı

Zonguldak’ta kar yağışı nedeniyle 193 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla merkezde 23, ilçelerden Ereğli'de 93, Kozlu'da 23, Alaplı’da 14, Çaycuma'da 16, Gökçebey'de 10, Devrek'te 10 ve Kilimli'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 34 iş makinesiyle kar kürüme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

- GTÜ'de öğretime kar engeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın öğretime ara verildiğini bildirdi.

Yarın yapılması planlanan lisans ve lisansüstü final sınavlarının 16 Ocak Pazartesi gününe ertelendiğini belirten Görgün, Yabancı Diller Bölümü'nde de yarın yapılacak İngilizce dönem sonu sınavının 10 Ocak Salı gününe bırakıldığını kaydetti.